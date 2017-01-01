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  3. Левченко Алина Александровна
Левченко Алина Александровна
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Левченко Алина Александровна

Терапевт
Стаж 4 года
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Информация о враче
Образование
  • ФГБОУ ВО "ТГМУ" диплом специалиста с отличием. "Лечебное дело" врач лечебник, 2017 г.
  • Ординатура ФГБОУ ВО "ТГМУ". Терапия, 2019 г.
Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУ ВО «ТГМУ». ПП «Пульмонология», 2020 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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