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Левченко Алина Александровна
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Левченко Алина Александровна
Терапевт
Стаж 4 года
• Диагностика и лечение пациентов с различными терапевтическими патологиями, в том числе с заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей.
• Оформление на МСЭ и ВТМП
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Информация о враче
Образование
ФГБОУ ВО "ТГМУ" диплом специалиста с отличием. "Лечебное дело" врач лечебник, 2017 г.
Ординатура ФГБОУ ВО "ТГМУ". Терапия, 2019 г.
Курсы повышения квалификации
ФГБОУ ВО «ТГМУ». ПП «Пульмонология», 2020 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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