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Левченко Антонина Викторовна
9.3
11
Левченко Антонина Викторовна
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
Владивосток, ул. Можайская, 1Б
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
11 отзывов
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