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Ляхович Наталья Львовна
6.3
1
Ляхович Наталья Львовна
Стоматолог
Стаж 13 лет
Зубной врач.
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Образование
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Курсы повышения квалификации
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Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Карат-В
ул. Русская, 77
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
1 отзыв
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