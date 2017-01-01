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  3. Лисица Ангелина Павловна
Лисица Ангелина Павловна
6.0
2

Лисица Ангелина Павловна

Терапевт
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Терапия, 2017 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Кирова, 95
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
2 отзыва

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