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Литвиненко Нина Петровна
6.0
0
Литвиненко Нина Петровна
Физиотерапевт
,
Зав. отделением
Стаж не указан
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Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
Владивосток, ул. Гамарника, 21
Первичный приём взрослых
Физиотерапевт
По запросу
0 отзывов
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