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  3. Большакова (Лоншакова) Татьяна Александровна
Большакова (Лоншакова) Татьяна Александровна
6.6
2

Большакова (Лоншакова) Татьяна Александровна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 14 лет
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Информация о враче
Образование
  • Читинская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Стоматолог-терапевт, стоматолог-хирург, ИП "Ничман"
  • Стоматолог-терапевт, клиника "Ваш доктор"
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Адреса и стоимость приёма
Ваш Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 50
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
2 отзыва

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