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Большакова (Лоншакова) Татьяна Александровна
6.6
2
Большакова (Лоншакова) Татьяна Александровна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-хирург
Стаж 14 лет
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Информация о враче
Образование
Читинская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Стоматолог-терапевт, стоматолог-хирург, ИП "Ничман"
Стоматолог-терапевт, клиника "Ваш доктор"
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Адреса и стоимость приёма
Ваш Доктор
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 50
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
2 отзыва
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