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Лопарев С. А.
5.7
1
Лопарев С. А.
Уролог
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №3
Владивосток, ул. Луговая, 55
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
1 отзыв
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