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  3. Лоскутова Анастасия Анатольевна
Лоскутова Анастасия Анатольевна
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Лоскутова Анастасия Анатольевна

Педиатр
Стаж 3 года
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет. Педиатрия, 2018 г.
  • Ординатура по специальности "Педиатрия", 2018-2020 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Цветы Жизни
ул. Садовая, 27
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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