  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Лучковец Анна Васильевна
Лучковец Анна Васильевна
6.3
1

Лучковец Анна Васильевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
Владивосток, ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи