Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Луговская Елена Валентиновна
6.6
2
Луговская Елена Валентиновна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №1
Владивосток, ул. Завойко, 8
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Романова
Инна Михайловна
Акушер-гинеколог
,
Врач ультразвуковой диагностики
6.6
2
Записаться
Пономаренко
Наталья Николаевна
Акушер-гинеколог
8.0
9
Записаться
Василенко
Елена Михайловна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
8.8
7
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...