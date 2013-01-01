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Лукьяненко Алла Михайловна
7.1
5

Лукьяненко Алла Михайловна

Пульмонолог, Зав. отделением
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Пульминология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №4
Владивосток, ул. Воропаева, 5
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
По запросу
5 отзывов

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