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  3. Лунина Валентина Петровна
Лунина Валентина Петровна
6.3
1

Лунина Валентина Петровна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан / Врач первой категории
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Краевая стоматологическая поликлиника
Владивосток, ул. Адмирала Кузнецова, 64А
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв

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