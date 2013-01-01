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Ляхов Александр Иванович
6.5
3
Ляхов Александр Иванович
УЗИ-специалист
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр материнства и детства
Владивосток, ул. Уборевича, 30/37
3 отзыва
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