Ляхова Татьяна Александровна
Стаж 41 год / Кандидат медицинских наук
Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка).
Ультразвуковое исследование мочеполовой системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь, предстательная железа).
Ультразвуковое исследование щитовидной, молочных желез, лимфатических узлов и поверхностных новообразований.
УЗД гинекологическое. УЗИ по определению раннего срока беременности
Ультразвуковое исследование мочеполовой системы (почки, надпочечники, мочевой пузырь, предстательная железа).
Ультразвуковое исследование щитовидной, молочных желез, лимфатических узлов и поверхностных новообразований.
УЗД гинекологическое. УЗИ по определению раннего срока беременности
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Адреса и стоимость приёма
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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