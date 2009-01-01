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  3. Ляхова Татьяна Александровна
Ляхова Татьяна Александровна
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Ляхова Татьяна Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 41 год / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ВМИ, «Лечебное дело», 1980 г. окончания
  • Профессиональная переподготовка «Ультразвуковая диагностика», ВГМУ, 2009 г.
  • ВМУ интернатура, "Терапия", 1981 г.
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Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, ПК «Ультразвуковая диагностика», 2015 г.
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, ПК «Допплерография сосудов», 2014 г.
  • ФГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации ФМБА" г.Москва, ПК "Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии", 2017 г.
Участие в ассоциациях
  • «ХIII Тихоокеанского медицинского конгресса с международным участием» по вопросам ультразвуковой диагностики, 2016 г.
Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
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