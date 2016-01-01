Лысанская Алина Владимировна
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
Владивосток, пр-т Красного Знамени, 156
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Первичный приём детей
Невролог (невропатолог)
По запросу
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Владивосток, ул. Надибаидзе, 28
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Невролог (невропатолог)
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Невролог (невропатолог)
По запросу
Остеопат
По запросу
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