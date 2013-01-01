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  3. Любарец Ирина Николаевна
Любарец Ирина Николаевна
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Любарец Ирина Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Клиническая лабораторная диагностика" 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №2
ул. Некрасовская, 52
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