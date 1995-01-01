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Любарская Ольга Антоновна
6.1
2
Любарская Ольга Антоновна
Ревматолог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Член правления Всероссийского общества ревматологов, с 1995 г.
Симпозиум по ревматологии в Праге, Чехия, 1998 г.
Посещение конференций в Иркутске, Новосибирске, Туле, Костроме, Архангельске, Владивостоке
Ежемесячное посещение общества ревматологов в г. Владивосток на базе ГКБ №2
Еще 1
Опыт работы
Врач СМП, 1976-1979 гг.
Ревматолог, Городская Клиническая Больница №2, с 1979 г. по настоящее время
Ревматолог, МЦ Санас
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Адреса и стоимость приёма
Санас
Владивосток, пр-т Партизанский, 44 кор. 1
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
2 отзыва
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