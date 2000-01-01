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  3. Мачтарева Елена Сергеевна
Мачтарева Елена Сергеевна
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Мачтарева Елена Сергеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Рефлексотерапия", 2011 г.
  • Сертификат "Неврология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
Владивосток, ул. Русская, 55
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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