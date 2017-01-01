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Мацуева Мария Андреевна
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Мацуева Мария Андреевна

Эндокринолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский Медицинский Университет по специальности «Лечебное дело», 2017 г.
  • Клиническая ординатура по специальности эндокринология на базе КГБКЗ ККБ №2 ПКЦДиЭЗ, 2017-2019 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач эндокринолог в КГБУЗ «Поликлиника 8», 2019 г.
  • Консультирует стационар КГБУЗ ВКБ №4, 2019 г.
  • Врач эндокринолог в клинике "Святая Мария", 2020 г.
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Адреса и стоимость приёма
Святая Мария
Владивосток, ул. Кирова, 66
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
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