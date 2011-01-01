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  3. Макеева Марина Валерьевна
Макеева Марина Валерьевна
6.3
1

Макеева Марина Валерьевна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Педиатрия", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №2
Доступна онлайн запись
ул. Полярная, 6
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв

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