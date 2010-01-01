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  3. Максименко Анна Петровна
Максименко Анна Петровна
6.0
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Максименко Анна Петровна

Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Функциональная диагностика", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
Владивосток, ул. Береговая, 3
0 отзывов

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