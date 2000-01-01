Максимова Оксана Николаевна

Профессиональные навыки:

Серебрение молочных зубов;

Результативное использование метода герметизации фиссур;

Практическое использование актуальных и передовых технологий в диагностике, лечении и профилактике кариеса и его осложнений;

Лечение любых форм пульпита и периодонтита (в том числе ранее леченых каналов) с помощью радиовизиографии внутриротовой камеры.