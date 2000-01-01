Максимова Оксана Николаевна
Стаж 18 лет
Профессиональные навыки:
Серебрение молочных зубов;
Результативное использование метода герметизации фиссур;
Практическое использование актуальных и передовых технологий в диагностике, лечении и профилактике кариеса и его осложнений;
Лечение любых форм пульпита и периодонтита (в том числе ранее леченых каналов) с помощью радиовизиографии внутриротовой камеры.
Серебрение молочных зубов;
Результативное использование метода герметизации фиссур;
Практическое использование актуальных и передовых технологий в диагностике, лечении и профилактике кариеса и его осложнений;
Лечение любых форм пульпита и периодонтита (в том числе ранее леченых каналов) с помощью радиовизиографии внутриротовой камеры.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Шилкинская, 6В
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