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Макух Екатерина Романовна
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Макух Екатерина Романовна

Хирург, Эндоскопист
Стаж 18 лет
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Информация о враче
Образование
  • Пермская государственная медицинская академия имени академика Е.А.Вагнера Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Эндоскопия",ТГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Сахалинская, 58
Консультация взрослых
Эндоскопист
По запросу
Владивостокская клиническая больница №1
Владивосток, ул. Садовая, 22
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