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Малетина Наталья Владимировна
6.0
0
Малетина Наталья Владимировна
Гематолог
,
Онколог
,
Зав. отделением
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Гематологиия, Сертификационный цикл, 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Заведующая гематологическим отделением, врач-гематолог, Краевая детская клиническая больница №1
Заведующая гематологическим отделением, врач-гематолог, Краевая детская клиническая больница №1
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
Владивосток, пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Гематолог
По запросу
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