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Малетина Наталья Владимировна
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Малетина Наталья Владимировна

Гематолог, Онколог, Зав. отделением
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1984 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Гематологиия, Сертификационный цикл, 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заведующая гематологическим отделением, врач-гематолог, Краевая детская клиническая больница №1
  • Заведующая гематологическим отделением, врач-гематолог, Краевая детская клиническая больница №1
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
Владивосток, пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Гематолог
По запросу
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