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Малиева Светлана Александровна
6.0
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Малиева Светлана Александровна
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж 21 год
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Ставропольское медицинское училище, 1990 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Сестринское дело в педиатрии", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №5
Владивосток, ул. Бестужева, 13
Консультация детей
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
По запросу
0 отзывов
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