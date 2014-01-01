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Малинина Татьяна Алексеевна
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Малинина Татьяна Алексеевна
Кардиолог
Стаж 33 года
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 1981 г. окончания
Интернатура по специальности "Терапия", ВГМИ, 1984 г.
Специализация "Кардиология", ВГМИ, 1987 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Кардиология", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-терапевт, КГБУЗ ВП№5, 1984-1987 гг.
Врач-ревматолог-кардиолог, КГБУЗ ВП№5, 1987-1989 гг.
Врач-кардиолог, КГБУЗ ВП№5, с 1989 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №5
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 78
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
0 отзывов
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