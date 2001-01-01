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Малова Татьяна Анатольевна
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Малова Татьяна Анатольевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж 19 лет / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, лечебное дело, 2001 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Дерматовенерология", ВГМУ, 2002 г.
  • ТГМУ, Косметология, 2014 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ФГАОУ ВО «РУДН» г.Москва, "Дерматовенерология", 2016 г.
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, ПК «Профпатология у рабочих вредных профессий», 2018 г.
  • ФГАОУ ВО «РУДН» г.Москва, «Трихология. Диагностика и лечение заболеваний волос. Избранные методы восточной медицины», 2015 г.
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Участие в ассоциациях
  • Участвует во всех проводимых в крае семинарах, конференциях, конгрессах, мастер-классах по вопросам дерматовенерологии и косметологии
  • Участник социальной акции "День диагоностики меланомы", 2008 г. - по настоящее время
Опыт работы
  • Медицинская сестра, стоматологическая клиника ООО "Имплантс", 2000 - 2001гг.
  • Врач-дерматовенеролог, МУП "Врачебная косметологическая лечебница", 2002 - 2003гг.
  • Врач-дерматовенеролог ООО "Лечебно-Диагностический цент "Мечников", 2003 - 2010 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Мечников+
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Трихолог
По запросу
Дерматовенеролог
По запросу
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