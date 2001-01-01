Малова Татьяна Анатольевна

ФГАОУ ВО «РУДН» г.Москва, "Дерматовенерология", 2016 г.

ФГБОУ ВО ТГМУ, ПК «Профпатология у рабочих вредных профессий», 2018 г.

ФГАОУ ВО «РУДН» г.Москва, «Трихология. Диагностика и лечение заболеваний волос. Избранные методы восточной медицины», 2015 г.