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  3. Мальгинова Екатерина Владимировна
Мальгинова Екатерина Владимировна
6.5
2

Мальгинова Екатерина Владимировна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Посольство красоты
Владивосток, ул. Абрекская, 6
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
2 отзыва

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