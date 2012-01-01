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Малышева Ольга Константиновна
5.7
1
Малышева Ольга Константиновна
Педиатр
,
Зав. отделением
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВМИ, Педиатрия, 1977 г.
Специализация по специальности "Педиатрия", 1978-1979 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Педиатрия", ВГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
Владивосток, ул. Первая, 6
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
1 отзыв
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