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Малышева Татьяна Вячеславовна
6.3
1
Малышева Татьяна Вячеславовна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Адреса и стоимость приёма
Кириллица
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 25
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
1 отзыв
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