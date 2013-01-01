Мамаев Максим Викторович
Стаж 9 лет
Лечение всех форм кариеса, эстетическая стоматология, протезирование зубов
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Калинина, 39
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Запорожская, 77
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Ульяновская, 7
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
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