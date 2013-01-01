Мамаев Максим Викторович

Интегрированный подход к достижению идеального эстетического результата на импалантатах, 2013 г.

«Компьютерная томография в амбулаторной практике врача-стоматолога» Рогацкин Д.В. Врач-рентгенолог объединения стоматологических клиник «Ортос», 2013 г.

Клинические аспекты восстановления жевательной эффективности с применением несъемных конструкций, 2014 г.