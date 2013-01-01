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Мамаев Максим Викторович
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Мамаев Максим Викторович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 9 лет
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Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Стоматологический факультет, 2013 г. окончания
  • Интернатура, ТГМУ, 2013 г.
  • Специализация Ортопедическая стоматология, ТГМУ, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • Интегрированный подход к достижению идеального эстетического результата на импалантатах, 2013 г.
  • «Компьютерная томография в амбулаторной практике врача-стоматолога» Рогацкин Д.В. Врач-рентгенолог объединения стоматологических клиник «Ортос», 2013 г.
  • Клинические аспекты восстановления жевательной эффективности с применением несъемных конструкций, 2014 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Ассистент стоматолога, «Клиника Дентальной Имплантации», г. Владивосток, 2011 - 2013 гг.
  • Врач стоматолог-терапевт, ортопед, «Аквамарин-Дент» г. Владивосток, 2013 - 2016 гг.
  • Врач стоматолог-терапевт, ортопед, «Авиценна», п. Вольно-Надеждинское, 2015 - 2016 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Dental-Studio
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Калинина, 39
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Dental-Studio
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Запорожская, 77
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-ортопед
По запросу
Аквамарин Дент
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Ульяновская, 7
Консультация взрослых
Стоматолог
По запросу
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