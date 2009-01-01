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  3. Мамонова Анастасия Викторовна
Мамонова Анастасия Викторовна
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Мамонова Анастасия Викторовна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2009 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-анестезиолог-реаниматолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57А стр. 1
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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