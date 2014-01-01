Мамонтова Кристина Валерьевна

СЦ «Психосоматика ассоциированных желудочно­кишечных заболеваний», г. Москва, 2014 г.

Стажировка на базе Медицинского университета Шатрите, 2015 г.

­СЦ «Междисциплинарные аспекты заболеваний желудочно ­ кишечного тракта», г. Владивосток, 2015 г.