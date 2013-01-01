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Марданова Гульзиян Валиевна
6.0
0
Марданова Гульзиян Валиевна
Медицинская сестра (брат)
Стаж 53 года
Информация о враче
Образование
Ревдинское медицинское училище, 1965 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Физиотерапия", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Борисенко, 29
0 отзывов
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