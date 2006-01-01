Марков Антон Анатольевич

Является специалистом по протезированию с опорой на имплантатах, микропротезированию (вкладки, виниры); восстановлению разрушенных зубов с помощью литых культевых штифтовых вкладок, безметалловых коронок на каркасе из оксида циркония с керамическим покрытием. Применяет в работе бюгельные протезы с замковой фиксацией. Лечение патологии височно-нижнечелюстного сустава. Научная деятельность связана с исследованием и лечением патологии ВНЧС. Является автором 5 статей и 5 научных работ.