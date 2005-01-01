Маркова Любовь Афанасьевна
Стаж 14 лет
Стоматолог-хирург, терапевт. Проводит работы современными материалами, эндодонтические работы. Хирургический приём: удаление любой сложности, резекции, зубосохраняющие операции, пластика слизистой оболочки, остеопластические операции, имплантация.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Адмирала Горшкова, 24
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
Стоматолог-имплантолог
По запросу
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