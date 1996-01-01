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  3. Мартыненко Ирина Витальевна
Мартыненко Ирина Витальевна
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Мартыненко Ирина Витальевна

Эндоскопист
Стаж 22 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Эндоскопия", 2010 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-эндоскопист, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
Владивосток, ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Эндоскопист
По запросу
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