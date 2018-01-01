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  3. Мартыненко Ксения Сергеевна
Мартыненко Ксения Сергеевна
6.9
3

Мартыненко Ксения Сергеевна

Терапевт
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2017 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • ПК "Рациональное использование лекарственных средств", 2018 г.
  • ПК "Вопросы ведения пациентов, перенесших чрезкожное коронарное вмешательство", 2018 г.
  • ПК "Вопросы оказания неотложной медицинской помощи на догоспитальном этапе", 2018 г.
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Участие в ассоциациях
  • Участие в конкурсе "Лучший молодой терапевт" в рамках IV Дальневосточного форума терапевтов, 2018 г.
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
Владивосток, ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
3 отзыва

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