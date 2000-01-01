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Мартынов Геннадий Викторович
7.5
5
Мартынов Геннадий Викторович
Хирург
Стаж 20 лет
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Сертификат "Хирургия", 2000 г.
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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 161
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
5 отзывов
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