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Матрунецкий Олег Николаевич
6.0
0
Матрунецкий Олег Николаевич
Пульмонолог
,
Терапевт
,
УЗИ-специалист
Стаж 18 лет
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Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Океан
Владивосток, ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Пульмонолог
По запросу
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