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Матузенко Галина Олеговна
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Матузенко Галина Олеговна

Терапевт
Стаж 8 лет
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Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, 2013 г, специальность «Педиатрия»
  • ГБОУ ВПО ТГМУ, 2013 — 2014 гг, специальность «Терапия», интернатура
Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУ ВО ТГМУ, 2019 г, специальность «Терапия»
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Луговая, 63
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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