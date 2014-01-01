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  3. Матвеева Ирина Васильевна
Матвеева Ирина Васильевна
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Матвеева Ирина Васильевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат " Клиническая лабораторная диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач клинической лабораторной диагностики, Центр СПИД ГБУЗ "Краевая клиническая больница № 2", по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
СПИД-центр
Владивосток, ул. Борисенко, 50
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