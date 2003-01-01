Майнцер Ольга Афанасьевна
Стаж 17 лет
Консервативное лечение урологической патологии.
Занимается вопросами мужского бесплодия и антивозрастной коррекции.
Проведение малых урологических манипуляций, в том числе цитоскопии
Занимается вопросами мужского бесплодия и антивозрастной коррекции.
Проведение малых урологических манипуляций, в том числе цитоскопии
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Капитана Шефнера, 2А
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Уролог-андролог
По запросу
Владивосток, ул. Новоивановская, 2Б
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
Уролог-андролог
По запросу
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