Майстровская Юлия Витальевна
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Специалист по лечению остеопороза.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, пр-т Партизанский, 33А
Первичный приём взрослых
Ревматолог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Ревматолог
1000 р
Владивосток, ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
ул. Русская, 57Р
Первичный приём взрослых
Ревматолог
По запросу
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