Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Мель Наталия Павловна
6.0
0
Мель Наталия Павловна
Акушер-гинеколог
,
Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокский родильный дом №4
Владивосток, ул. Алеутская, 38
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Чайка
Анна Сергеевна
Врач общей практики (семейный врач)
,
Акушер-гинеколог
6.0
0
Записаться
Сытинова
Елена Алексеевна
Акушер-гинеколог
10
22
Записаться
Пуга
Дмитрий Петрович
Акушер-гинеколог
,
Гинеколог-хирург
,
Врач ультразвуковой диагностики
7.2
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...