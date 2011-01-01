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Менякин Павел Рэмович
5.7
1
Менякин Павел Рэмович
Лор (оториноларинголог)
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1979 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Отоларингология", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
Владивосток, ул. Садовая, 22 кор. 2
1 отзыв
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