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Меньшикова Ирина Викторовна
6.0
0
Меньшикова Ирина Викторовна
Хирург
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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника МВД Приморского края
Владивосток, ул. Октябрьская, 10
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
0 отзывов
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