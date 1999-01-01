Метляева Наталья Борисовна
Стаж 15 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Владеет всеми современными инъекционными методиками, работает на широком спектре препаратов, сочетает в работе различные техники: мезотерапия, контурная, объемная пластики, инъекции БТА, пилинги, радиоэксцизия новообразований, занимается вопросами трихологии.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, пр-т Океанский, 54
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