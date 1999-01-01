  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Метляева Наталья Борисовна
Метляева Наталья Борисовна
6.7
3

Метляева Наталья Борисовна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 15 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, лечебное дело, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Ежегодно повышает квалификацию по своей специальности в крупных российских и европейских учебных заведениях (г. Москва, г. Санкт-Петербург, Испания, Франция).
Участие в ассоциациях
  • Докладчик международных и межрегиональных конференций
Опыт работы
  • Врач дерматовенеролог, трихолог, МУПВ «Врачебная косметологическая лечебница», 2000 - 2007 гг.
  • Врач дерматовенеролог, косметолог, ООО «Профессорская клиника Юцковских», с 2007 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр лазерной флебологии
Владивосток, пр-т Океанский, 54
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Первичный приём взрослых
Дерматовенеролог
По запросу
3 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи