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Михайлова Юлия Владимировна
6.0
0
Михайлова Юлия Владимировна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2011 г. окончания
Интернатура, Приморская краевая клиническая больница №1
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
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