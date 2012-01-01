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Миляновская Ксения Андреевна
6.0
0
Миляновская Ксения Андреевна
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 6 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-анестезиолог-реаниматолог, Краевая детская клиническая больница №1
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
Владивосток, пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
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